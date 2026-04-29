Аппарат Совбеза России прокомментировал ситуацию с химическим разоружением в Сирии, заявив об отсутствии материальных доказательств наличия химического оружия. Россия также выражает опасения по поводу возможных западных фабрикаций на эту тему.

«Риски фабрикаций сохраняются: отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск — классическая почва для провокаций по сценарию «Белых касок», — подчеркнули в Совбезе.

Согласно данным ведомства, несмотря на смену власти в Сирии и готовность нового руководства к сотрудничеству, западные страны, в том числе Великобритания, продолжают настаивать на расследовании «наследия режима Асада». Россия полагает, что эти действия направлены на сохранение рычагов влияния на Дамаск, а не на реальное разоружение, поскольку финансируемые операции ОЗХО не приносят убедительных результатов.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ химоружия против ВС РФ и мирных граждан. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.