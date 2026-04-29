Школьника насмерть намотало на щётку трактора в Зеленограде

12-летний мальчик погиб под щёткой уборочного трактора в Зеленограде. Об этом сообщает Mash.

Трое школьников решили в шутку цепляться за движущийся трактор во время прогулки. У одного из них соскользнула нога, и его затянуло в щётку. Мальчик погиб на месте.

А в Иркутской области разбираются в нападении стаи бездомных собак на ребёнка. В городе Зима девятилетний мальчик гулял со старшим братом на детской площадке у школы, когда на него набросились псы.