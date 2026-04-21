Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 16:09

Химловушка «Кукла» взорвалась в руках у школьника в Перми

Обложка © VK / Тутаев

В Перми полиция начала проверку после взрыва в руках 13-летнего школьника устройства, замаскированного под пачку купюр. Ребёнок нашёл опасный предмет на улице и поднял его из любопытства. Об этом рассказали в региональном МВД.

«Ребёнок 2012 года рождения нашёл на улице пачку купюр. При попытке её поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. В результате мальчик получил химический ожог от красящего вещества», — сказано в тексте.

Врачи уже осмотрели пострадавшего, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Как пишет Mash, это химловушка «Кукла». которая стоит около 1,5 тысяч рублей. Обычно её покупают дял закладки в сейф, чтобы отпугнуть грабителей на случай взлома. Мальчик поднял свёрток по пути из школы — подумал, что там настоящие деньги, в итоге получил ожоги.

Два школьника из Москвы получили жуткие ожоги глаз после эксперимента со взрывом

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области в руках у ребёнка сдетонировала часть вражеского БПЛА, он госпитализирован. Пострадавший получил ожоги и ранение кисти. По словам мальчика, он поднял неизвестный ему предмет с земли.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar