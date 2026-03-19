Два школьника из Москвы получили жуткие ожоги глаз после эксперимента со взрывом

В Морозовскую больницу в Москве доставили двух 15-летних подростков с ожогами глаз — дома у них взорвалась смесь бытовой химии. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Идею для эксперимента ребята нашли в интернете, однако попытка его повторить едва не обернулась трагедией. Благодаря усилиям столичных медиков, проводивших поэтапное лечение, одному из подростков удалось полностью восстановить зрение. Что касается второго пострадавшего, то, несмотря на серьёзность полученных травм и высокий риск полной слепоты, врачам удалось спасти 60% зрительной функции.

В Москве подростки попали в больницу с ожогами глаз из-за опыта из сети.

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что благополучным финалом этой истории пациенты целиком обязаны профессионализму московских врачей. Там также призвали родителей и подростков с осторожностью относиться к контенту в сети, поскольку многие популярные онлайн-рецепты и химические опыты могут обернуться тяжелыми последствиями для здоровья.

Ранее Life.ru писал, что пятиклассник в Петропавловске-Камчатском спас ребёнка из снежного завала. Маленький герой — ученик предпрофильного класса МЧС. Он увидел, что малыш застрял под большим снежным завалом. Школьник не прошёл мимо и пришёл на помощь ребёнку.