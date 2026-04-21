В Перми у ребёнка в руках взорвался свёрток с улицы, похожий на пачку купюр
В Перми у пятиклассника взорвался в руках свёрток, внешне напоминавший пачку денежных купюр. Об этом сообщает Baza.
Ребёнок нашёл подозрительный предмет на улице. Как только он дотронулся до находки, прогремел взрыв.
Школьник получил ожоги лица. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь. Угрозы для жизни пострадавшего нет, его состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Life.ru сообщал об инциденте на спортплощадке в Орехово-Зуеве, где 11-летний мальчик поднял петарду и положил её в карман, после чего находка взорвалась. К сожалению, врачи не смогли спасти ребёнку пальцы, их пришлось ампутировать.
