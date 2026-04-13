Момент взрыва петарды в руках мальчика в Орехово-Зуеве попал на видео
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux
Life.ru публикует видео с моментом взрыва петарды в Подмосковье, из-за которого 11-летний школьник остался без двух пальцев.
Видео © Life.ru
В ролике дети поджигают петарду, после чего она взрывается в руке одного из них. В этот момент мальчик падает, а его друг отбегает в сторону на пару метров.
Напомним, что школьник пострадал в Подмосковье при взрыве неустановленного предмета, который он нашёл на спортплощадке возле школы. Следственный комитет Московской области уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Мальчика, получившего травмы при взрыве петарды, переведут в детский центр имени Рошаля.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.