19-летний перебежчик Артём Климов, из-за которого погибли 150 российских солдат, не был успешен в учёбе и завалил экзамен на водительские права. Об этом рассказали его бывшие друзья RT.

По данным издания, Климов не умел постоять за себя, а также любил приврать о службе и своих спортивных достижениях. Участие в СВО он отказывался обсуждать, зато присылал видео из интернета, выдавая за свои. О спорте Климов тоже врал: хвастался победой на международных соревнованиях по тайскому боксу, но его фамилии не было в протоколах, а медаль, по мнению друзей, куплена на маркетплейсе.

Окружение вспоминает его как «дрища и слабака», который при конфликтах просил друзей разбираться за него. Два года он встречался с девушкой, которая «крутила им» и вымогала деньги. Своих средств не было, поэтому он просил денег у матери-домохозяйки, которая даже взяла ради этого кредитку. Отец его работал дальнобойщиком.

О том, что Климов перешёл на сторону Украины, стало известно 21 апреля. После этого в СМИ начали всплывать подробности его биографии и службы. Журналисты выяснили, что предателю 19 лет, он уроженец Новосибирска. Известно, что солдаты ВСУ хотели убить его прямо на линии фронта.