Премьер Португалии поддержал приглашение Путина на саммит G20

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поддержал идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает Politico.

«Монтенегру в поддержку приглашения Дональдом Трампом Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС», — пишет издание. В ряде стран Евросоюза эта позиция вызвала критику.

Португальский премьер-министр считает важным сохранять диалог с Россией. По его мнению, это необходимо для урегулирования текущих конфликтов.

Ранее российская сторона выразила демарш США после того, как одного из представителей делегации не допустили к весенним встречам Бреттон-Вудских институтов в рамках подготовки к саммиту G20. Несмотря на то, что участнику из РФ оформили визу и выдали аккредитационный бейдж, на месте ему закрыли доступ — из-за того, что организаторы не до конца согласовали формальности.