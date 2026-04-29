Равиоли, камбала и десерт-улей: чем Трамп угощал Карла III в Белом доме

В Белом доме прошёл государственный ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы. Приём устроил президент США Дональд Трамп, а подготовкой вечера занималась первая леди Мелания Трамп.

Ужин был посвящён «особым отношениям» США и Великобритании. На фоне напряжённости в дипломатии Вашингтон постарался сделать акцент на общей истории, традициях и культурной связи двух стран.

В меню вошли четыре подачи. На первое гостям предложили овощной велюте с сердцевиной пальмы, жареным шалотом и микромятой.

Вторым блюдом стали равиоли с весенними травами из кухонного сада Белого дома. Их подали с рикоттой, сморчками и лёгкой эмульсией из пармезана.

Главным горячим блюдом стала доverская камбала meunière с картофельным паве, зелёным луком, снежным горошком и маслом петрушки. Рыбу приготовили в классическом стиле — с ореховым коричневым маслом.

На десерт подали шоколадный гато в форме улья с кремом из ванили, миндальным бисквитом, мороженым с крем-фрешем и мёдом из Белого дома.

К ужину подобрали американские вина: рислинг Hopkins Heritage 2024 года, пино-нуар Penner-Ash Willamette Valley 2022 года и шардоне Newton Unfiltered 2022 года. Вечер также сопровождали выступления военных музыкантов США из морской пехоты, армии и ВВС.

Декор сделали в садовой теме: гостей встречали вишнёвые цветы, зал украсили сиренью, флоксами, ландышами и зеленью с золотыми и белыми акцентами. На столах использовали посуду из коллекции Белого дома, включая сервизы времён Клинтона и Буша.

Ранее Трамп заявил о намерении обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королём. Глава Белого дома отметил, что давно вынашивал такую мечту и сейчас готов поднять этот вопрос в ходе общения с монархом. Поводом для реакции стала статья британской газеты Daily Mail о возможном дальнем родстве между монархом и президентом США. Согласно материалу, у Карла III и Дональда Трампа якобы есть общий предок — третий граф Леннокс, шотландский дворянин XVI века.