Судьи, миллиардеры и семья Трампа: Кто пришёл на ужин в честь Карла III

Белый дом раскрыл список гостей государственного ужина, который президент США Дональд Трамп устроил в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы. Всего на приём пригласили более 100 человек.

В списке оказались ближайшие союзники Трампа, члены его администрации, республиканские политики, представители крупного бизнеса, медиаперсоны и шесть судей Верховного суда США.

Среди приглашённых были глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос с Лорен Санчес, глава Nvidia Дженсен Хуан, венчурный инвестор Марк Андриссен, владелец New England Patriots Роберт Крафт, а также руководители Boeing, BP, Barclays, Cargill, Salesforce, Google и Blackstone.

Отдельно выделяется медиаблок. На ужин пригласили гендиректора Fox News Media Сюзанну Скотт и ведущих канала, включая Бретта Байера, Марию Бартиромо, Эйнсли Эрхардт, Грега Гатфелда, Лору Ингрэм и Джесси Уоттерса. В списке также был глава Newsmax Кристофер Радди.

На приёме ждали и заметных представителей семьи Трампа: Иванку Трамп и Джареда Кушнера, Эрика и Лару Трамп, Тиффани Трамп и Майкла Булоса. Также в списке значился отец Мелании Трамп Виктор Кнавс.

Из Верховного суда были приглашены шесть консервативных судей: Джон Робертс, Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт вместе с супругами.

От администрации в списке были вице-президент Джей Ди Вэнс с супругой Ушей, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, министр транспорта Шон Даффи и другие чиновники.

По составу гостей ужин выглядел не только как дипломатический приём для британского монарха, но и как смотр ближайшего круга Трампа: политики, медиа, крупные деньги, технологические компании и консервативная судебная элита оказались за одним столом.

Ранее Life.ru сообщал, что король Соединённого Королевства Карл III и американский президент Дональд Трамп могут состоять в дальнем родстве. Их общим предком оказался шотландский дворянин — третий граф Леннокс, живший в XVI веке.