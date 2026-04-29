Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 09:53

Две Новодмитровки за сутки: ВС России освободили сёла-тёзки в ДНР и на Сумщине

Обложка © ТАСС / Александр Река

За минувшие сутки российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки «Север» успешно установили контроль над селом Новодмитровка в Сумской области в ходе наступательных действий. Параллельно, силы группировки «Южная» заявили о полном освобождении населённого пункта Новодмитровка на территории ДНР.

«США не помогут»: Украинский военный открыл глаза на печальное будущее своей армии
А накануне российские войска взяли под контроль Ильиновку в ДНР и Землянки в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» успешно заняли Землянки. Параллельно, в ходе наступательных операций группировки войск «Южная», был освобождён населённый пункт Ильиновка в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar