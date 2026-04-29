За минувшие сутки российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки «Север» успешно установили контроль над селом Новодмитровка в Сумской области в ходе наступательных действий. Параллельно, силы группировки «Южная» заявили о полном освобождении населённого пункта Новодмитровка на территории ДНР.

А накануне российские войска взяли под контроль Ильиновку в ДНР и Землянки в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» успешно заняли Землянки. Параллельно, в ходе наступательных операций группировки войск «Южная», был освобождён населённый пункт Ильиновка в ДНР.