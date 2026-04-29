Путин 29 апреля проведёт международный телефонный разговор
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства на среду. Владимир Путин будет работать в Кремле, а во второй половине дня у него запланирован международный телефонный разговор.
Кто именно станет собеседником российского лидера, в Кремле пока не уточнили.
«Будем вас информировать», — лаконично ответил Песков на вопрос журналистов.
Помимо этого, вечером у президента запланированы внутренние рабочие встречи. Обычно такие мероприятия проходят за закрытыми дверями, их повестка не раскрывается.
О том, с кем именно состоится разговор и какие темы будут обсуждаться, станет известно позже. В Кремле обещают держать публику в курсе.
Ранее Life.ru писал, что Трамп по секрету рассказал королю Карлу III о своих переговорах с Путиным. Попытка короля Великобритании сменить тему обсуждения, предложив отложить разговор об Украине, не увенчалась успехом из-за настойчивости Трампа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.