Появилось фото с места гибели школьника в щётке трактора в Зеленограде
Появились кадры с места гибели ребёнка в Зеленоградском административном округе. Фото публикует прокуратура Москвы.
«По предварительным данным, 12-летний мальчик во время движения техники забрался на щётку», — заявили в ведомстве.
Место трагедии, Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура округа взяла расследование на контроль. На месте работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Николай Триголос.
Напомним, 12-летний мальчик погиб под щёткой уборочного трактора в Зеленограде. Трое подростков ради шутки на ходу уцепились за трактор. У одного из них нога соскользнула — его затянуло в щётку. Мальчик погиб мгновенно.
