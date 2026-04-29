29 апреля, 10:13

Появилось фото с места гибели школьника в щётке трактора в Зеленограде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkadij

Появились кадры с места гибели ребёнка в Зеленоградском административном округе. Фото публикует прокуратура Москвы.

«По предварительным данным, 12-летний мальчик во время движения техники забрался на щётку», — заявили в ведомстве.

Место трагедии, Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура округа взяла расследование на контроль. На месте работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Николай Триголос.

Химловушка «Кукла» взорвалась в руках у школьника в Перми

Напомним, 12-летний мальчик погиб под щёткой уборочного трактора в Зеленограде. Трое подростков ради шутки на ходу уцепились за трактор. У одного из них нога соскользнула — его затянуло в щётку. Мальчик погиб мгновенно.

Александра Мышляева
