Появилось фото с места гибели школьника в щётке трактора в Зеленограде

«По предварительным данным, 12-летний мальчик во время движения техники забрался на щётку», — заявили в ведомстве.

Напомним, 12-летний мальчик погиб под щёткой уборочного трактора в Зеленограде. Трое подростков ради шутки на ходу уцепились за трактор. У одного из них нога соскользнула — его затянуло в щётку. Мальчик погиб мгновенно.