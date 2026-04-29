В Екатеринбурге УК наняла киллеров, чтобы «убрать» недовольного жильца

В Екатеринбурге киллеры, нанятые сотрудниками управляющей компании, жестоко избили ломом мужчину, который инициировал собрание жильцов для смены УК. После этого заказчики скрылись за границей, сообщает URA.ru.

Ивана Б. выманили под предлогом перевозки груза, в безлюдном месте трое в балаклавах с металлическим ломом избили его до переломов челюстей, носа и прокола ноги. Пострадавший уверен, что это из-за его войны с УК. Он агитировал соседей сменить компанию, к которой накопилось много вопросов.

После операций мужчина всё же добился смены УК большинством голосов. В больнице к нему в подъезд приходили двое в балаклавах и вырвали камеры. Пострадавшему пришлось спрятать семью. Задержаны два иностранца (один работал сторожем в той же УК), им предъявлено покушение на убийство. Поиск подельников и заказчиков продолжается, хотя некоторые из них сбежали из России.

Ранее в России предложили рассекретить тексты жалоб на управляющие компании. В настоящее время в открытом реестре объектов жилого фонда доступны только контактные данные УК и список домов, которые они обслуживают. Содержание обращений жильцов остаётся закрытым для публичного просмотра.