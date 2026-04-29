Королевский приём в Белом доме: Мелания Трамп в «змеиных» туфлях вызвала фурор в Сети

Мелания Трамп устроила настоящий модный перформанс во время приема высоких гостей. Первая леди США встретилась с королем Великобритании Карлом III и его супругой Камиллой прямо в Белом доме. На это обратил внимание Daily Mail.

Для столь ответственного раута супруга президента выбрала строгий костюм солнечного оттенка от бренда Adam Lippes. Завершили образ туфли на высоких каблуках с броским змеиным принтом от Manolo Blahnik.

Внешний вид хозяйки Белого дома вызвал волну обсуждений. Стилисты предпочли для нее сдержанную укладку мягкими локонами и классический макияж, что лишь подчеркнуло общий лаконичный стиль.

Публика в Интернете не поскупилась на комплименты. Пользователи Daily Mail в комментариях отметили, что жена главы государства выглядит по-настоящему элегантно и способна преобразить любой ансамбль.

Фанаты сошлись во мнении, что бывшая модель неизменно держит высокую планку стиля. Подобные выходы лишь укрепляют репутацию Мелании как одной из самых модных фигур в современной мировой политике.

Ранее Life.ru сообщал, что король Соединённого Королевства Карл III и американский президент Дональд Трамп могут состоять в дальнем родстве. Их общим предком оказался шотландский дворянин — третий граф Леннокс, живший в XVI веке.