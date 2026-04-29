В аппарате Совета безопасности РФ заявили о кампании по фальсификации сведений о якобы применении Россией химического оружия. По их данным, такие действия предпринимаются западными странами.

«Стала нарастать и антироссийская кампания по фальсификации «свидетельств» о применении Вооружёнными силами Российской Федерации в нарушение Конвенции [о запрещении химического оружия] токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками в военных целях», — заявили в СБ РФ.

В СБ отметили, что внимание Запада сосредоточено на так называемом «химическом досье», включая работу международных структур, связанных с расследованиями в Сирии. По утверждению ведомства, усиление этой кампании связано с текущими событиями и противостоянием России со странами НАТО и ЕС на международных площадках.

Ранее в Совбез РФ заявили об отсутствии материальных доказательств наличия химического оружия. Россия также выражает опасения по поводу возможных западных фабрикаций на эту тему.