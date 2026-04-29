ПВО за пять часов сбила 50 украинских дронов над Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /isoprotonic
Российские системы ПВО за семь часов сбили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, аппараты самолётного типа были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областями и Пермским краем. Все вражеские цели были уничтожены в период с 7:00 до 14:00 по Москве.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал в Актюбинской области Казахстана. Грохот от падения тяжёлого объекта раздался около 08:30 по местному времени. Местные сельчане сразу заметили обломки устройства, оказавшегося неподалеку от границы с российским Орском.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.