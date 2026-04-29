Польская криптобиржа оказалась связана с тамбовской ОПГ

Польская криптобиржа Zondacrypto оказалась в центре крупного скандала. Площадка уже более двух недель блокирует вывод средств инвесторам, а местная пресса сообщает о её вероятной связи с криминалом. По данным Gazeta Wyborcza, ссылающейся на записку Агентства внутренней безопасности Польши, компанию могли взять под контроль представители «тамбовской» организованной преступной группировки.

Журналисты выяснили, что ещё в 2018 году, когда сервис носил название BitBay, группа лиц выкупила контрольный пакет акций. По версии издания, покупатели дважды переводили суммы в несколько десятков миллионов евро. Вскоре после смены владельцев проект провел ребрендинг, превратившись в Zondacrypto, а свыше €17,9 млн исчезли со счетов в неизвестном направлении.

Руководитель площадки Пшемыслав Краль категорически отвергает подобные обвинения. Однако правоохранительные органы придерживаются иного мнения: прокуратура уже возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег и мошенничества. Предварительный ущерб оценивается в €82,8 млн.

Ситуация приобрела государственный масштаб. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что жертвами сомнительных финансовых операций могли стать более 30 тысяч человек.

Напомним, что «тамбовская» ОПГ возникла в Ленинграде ещё в конце 80-х, объединив местных спортсменов под руководством Владимира Кумарина (позже Барсукова). В девяностые годы эта структура держала под контролем львиную долю коммерческого сектора Петербурга. В 2019 году суд назначил Барсукову 24 года колонии строгого режима за создание преступного сообщества.

Zondacrypto — это польская криптовалютная биржа (ранее BitBay), где пользователи могут покупать, продавать и хранить цифровые активы, такие как биткоин и другие криптовалюты. Платформа работает с 2014 года, поддерживает десятки криптовалют и торговых пар, а также операции с обычными валютами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе задержали членов ОПГ на машине с фальшивыми номерами Посольства США. Детали схемы, которую использовали задержанные, пока не раскрываются. На месте продолжаются следственные действия.