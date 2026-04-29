World Boxing приняла регламент допуска атлетов из России к соревнованиям

Организация World Boxing официально зафиксировала условия, при которых боксеры, тренеры и судейский корпус из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах. Новая процедура была принята советом директоров в апреле текущего года.

В официальном сообщении сказано: «World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях».

Правила распространяются как на первенства под эгидой World Boxing и European Boxing, так и на состязания, проводимые федерациями-членами данной структуры. Чиновники подчёркивают, что выбранный курс полностью дублирует подход, ранее установленный Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что путь к легализации выступлений начался в марте 2026 года. Тогда исполнительный орган одобрил заявку российской федерации на вступление в свои ряды. Теперь, когда правовая база для нейтрального статуса окончательно оформлена, отечественным атлетам предстоит соответствовать заданным стандартам для получения допуска на ринг.

Также Международная федерация скалолазания (World Climbing) приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Деятельность двух федераций была приостановлена в марте 2022 года, однако теперь она возобновлена после получения подтверждающих писем от соответствующих президентов.