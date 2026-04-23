23 апреля, 13:09

13-летней дочери Семака разрешили выступать на международных турнирах

Дочь Семака получила нейтральный статус от FEI

Обложка © DALL-E / Life.ru

Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака Илария получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта. Это даёт 13-летней спортсменке право выступать на международных соревнованиях.

Илария занимается конкуром. В прошлом году она побеждала на турнирах в Санкт-Петербурге, в том числе в финале категории Mini Masters Small на соревнованиях «Этап Кубка Победы», а затем выиграла и региональный старт на призы КСК «Вента Арена».

Бэк здесь в правилах FEI. После пересмотра ограничений россиянам и белорусам разрешили возвращаться на международные старты в нейтральном статусе, а с января 2026 года спортсменам младше 18 лет в ряде юношеских категорий дали право выступать уже под национальным флагом и гимном.

Дочь экстрасенса Якубович исключена из Федерации конного спорта за избиение жеребца Рамзана

Но для части турниров и перехода во взрослый контур нейтральный статус всё равно остаётся необходимым. Поэтому получение такого допуска для Иларии Семак — это шаг к полноценному международному календарю, а не просто формальная запись в профиле.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Названы самые популярные в России детские спортивные секции
Марина Фещенко
