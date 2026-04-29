В Новосибирске мужчина до смерти забил трёхлетнюю дочь сожительницы

В Новосибирске задержан 29-летний мужчина по подозрению в убийстве малолетней дочери своей сожительницы. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. По данным СК РФ по Новосибирской области, обвиняемый нанёс трёхлетнему ребёнку множественные удары по голове и телу вечером в понедельник, 27 апреля.

После потери сознания девочка была доставлена в больницу, где ее жизнь оборвалась спустя короткое время.

«В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Руководство СУ СК России по Новосибирской области осуществляет надзор за ходом расследования данного уголовного дела.

Ранее на Кубани после пяти дней поисков нашли мёртвой пропавшую 11-летнюю девочку. Подозреваемый уже задержан. По данным следствия, мужчина встретил ребёнка на улице, посадил в машину и совершил преступление. После этого он вывез тело за пределы населённого пункта и попытался скрыть следы.