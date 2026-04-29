Председатель Мосгордумы вручил благодарности коллективу «Вечерней Москвы»
Обложка © «Вечерняя Москва» / Мария Хапцова
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 28 апреля вручил благодарности журналистам, в том числе коллективу «Вечерней Москвы», за многолетнее сотрудничество, освещение гуманитарных акций и федеральных инициатив столичного парламента.
Шапошников поблагодарил представителей СМИ, отметив, что без них не удалось бы рассказать москвичам о проектах «Памяти Московского народного ополчения», «Города-герои — города героев», дистанционном электронном голосовании и других новациях. Благодарственные письма получили гендиректор Георгий Рудницкий, главред Александр Шарнауд, его заместители Юлия Тарапата и Янина Портнова, директор медиацентра Елена Плешивцева, фотокор Мария Хапцова и спецкор Алексей Хорошилов. Шарнауд подчеркнул, что «Вечернюю Москву» и Мосгордуму связывают дружеские отношения, а совместные проекты интересны читателям.
«Нам всегда приятно работать с вашими проектами, потому что они интересны москвичам. А если они интересны москвичам, они интересны и «Вечерней Москве». Спасибо вам за дружбу с нами», — сказал главный редактор «Вечерней Москвы».
Шапошников также поблагодарил Департамент СМИ и рекламы Москвы за эффективное взаимодействие.
