Делегация Конго эффектно прибыла в Кремль на переговоры с Путиным

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев показал эффектное появление делегации Республики Конго в Кремль. Кадрами он поделился в своём телеграм-канале.

Прибывшего в Кремль президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо встречал почётный караул.

Напомним, что переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Конго состоятся 29 апреля. По данным Кремля, стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы. Визит президента Республики Конго носит государственный характер и проходит в рамках официального дипломатического графика.