В Кремле проходит встреча Владимира Путина и президента Республики Конго

В Кремле стартовал государственный визит главы Республики Конго. Официальная часть мероприятия началась с торжественной церемонии встречи, в ходе которой в Георгиевском зале прозвучали национальные гимны обоих государств.

Президенты лично представили друг другу членов своих команд. Состав участников переговоров оказался весьма внушительным, подчеркивая серьезность намерений сторон.

Российскую сторону представляют ключевые лица кабмина: от главы МИД Сергея Лаврова и вице-премьера Александра Новака до руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Также в обсуждении участвуют представители силовых структур и профильных министерств, включая Минпромторг, Минфин и Росатом.

Гости из Африки прибыли в Москву не менее представительным составом. В делегацию вошли руководители министерств обороны, сельского хозяйства, внешнеполитического ведомства, а также главы профильных департаментов по горнорудной промышленности, углеводородам и международному партнерству.

Впереди у делегаций плотный график. Сторонам предстоит обсудить конкретные пункты сотрудничества, которые в будущем могут превратиться в подписанные контракты и межправительственные соглашения.

Ранее в Санкт-Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Разговор длился примерно два часа. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков.