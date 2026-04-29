Исторический момент: Смоленский мост через Неву принял первое судно за четыре десятилетия

Строящийся Большой Смоленский мост через Неву впервые с начала 1980-х годов прошёл процедуру разводки и подтвердил готовность к пропуску кораблей. О результатах испытаний доложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём телеграм-канале.

Большой Смоленский мост впервые за 40 лет развели для судов.

Градоначальник сообщил, что вместе с полпредом президента по Северо-Западу Игорем Руденей осмотрел ход возведения Большого Смоленского моста с воды после того, как начался навигационный период.

Губернатор Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Игорь Руденя осматривают план Большого Смоленского.

«С уверенностью говорю – мост готов к беспрепятственной проводке крупногабаритных судов по фарватеру Невы. Под разведёнными "крыльями" уже прошло первое судно», — отметил он.

Беглов также добавил, что строители трудятся с опережением графика, поэтому уже в следующем году планируется запустить рабочее движение по новому мосту. Губернатор подчеркнул, что успешно справиться с этой непростой задачей удаётся благодаря содействию президента России Владимира Путина.

«Сроки и качество исполнения работ продолжу контролировать лично», — отметил градоначальник.

По словам губернатора города, перед Большим Смоленским мостом стоят две главные задачи: с одной стороны, органично стать частью архитектурного облика Северной столицы, а с другой — решить прикладную проблему, то есть ослабить загруженность на близлежащих мостах и серьёзно модернизировать дорожную инфраструктуру Петербурга.

