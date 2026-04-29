Используют соседей: Военный эксперт раскрыл место запуска упавшего в Казахстане дрона ВСУ

Украинский беспилотник упал на территории Казахстана. Инцидент произошёл в десяти километрах от границы с Россией и аккурат во время вражеского налёта на Урал.

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с сайтом MK.ru не исключил, что противник может использовать соседнюю республику для нанесения ударов вглубь нашей страны. По его словам, дроны в разобранном виде доставляют окружным путём через третьи государства, собирают на месте и оттуда запускают.

«При этом, естественно, руководство Казахстана не в курсе происходящего. Надо, конечно, разбираться», — подчеркнул аналитик.

Он предложить обратиться к официальной Астане, чтобы российские специалисты могли принять участие в изучении упавшего аппарата. По электронным «мозгам» можно определить полётное задание и точку запуска. Если выяснится, что дрон стартовал с территории союзника по ОДКБ, меры придётся вырабатывать совместно. Если же непосредственно с территории Украины, то последуют ответные удары по местам сборки и транспортировки.

Специалист добавил, что причиной падения могла стать работа наших средств радиоэлектронной борьбы на границе, которые заглушили GPS. Не исключён и банальный брак при некачественной сборке на месте.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ не долетел до цели и рухнул в степях Казахстана в среду, 29 апреля. Местные сельчане сразу заметили обломки устройства, оказавшегося неподалеку от границы с российским Орском. В настоящее время прилегающая территория оцеплена.