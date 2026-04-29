В Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee
В Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинской области отменен режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении. Решение принято после оценки обстановки.
Ранее взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы сообщают, что на северо-западе города раздались несколько взрывов и стрельба. Перед этим выли сирены воздушной тревоги. После хлопков в одном из районов заметили дым.
