Курортный сезон в Сочи набирает обороты, и за безопасностью туристов следят в прямом смысле с лупой и пробиркой. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю объявило о графике плановых проверок морской воды, сообщает РИА «Новости».

Специалисты начнут отбор проб, как только температура воды поднимется выше 18 градусов тепла. Обычно это происходит в мае. Как уточнили в администрации города, исследования будут проводиться еженедельно, охватывая все районы побережья.

За один сезон санитарные врачи делают около шести тысяч анализов. Помимо лабораторных исследований, за порядком и чистотой на пляжах следят ежедневные обходы. В них участвуют сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных территорий — всего около тридцати человек.

С моря безопасность обеспечивают на трёх катерах и гидроцикле. Там работает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ совместно с управлением гражданской обороны администрации Сочи.

Так что купальный сезон в олимпийской столице будет под двойным контролем: и с суши, и с воды, и в пробирке. Главное, чтобы погода не подвела и термометр показал заветные плюс 18.

Ранее пять пляжей на севере Эстонии оказались загрязнены после ударов Вооружённых сил Украины по портовой инфраструктуре Ленинградской области. Следы загрязнения зафиксировали в уезде Ляэне-Вирумаа. В частности — на пляже Вайнупеа, а также на отдельных участках пляжей Кямсу и Кунда.