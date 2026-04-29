В России утвердили обновлённый ГОСТ для гипермаркетов, киосков и ПВЗ

В России вступил в силу новый ГОСТ для торговых точек, охватывающий как крупные магазины, так и небольшие киоски и ПВЗ. По информации Роскачества, документ вводит единую классификацию объектов розницы, основанную на размере площади, ассортименте, формате обслуживания и технологиях, пишет ТАСС.

В Роскачестве пояснили, что торговые предприятия теперь будут классифицироваться по категориям, исходя из размера их операций. Стандарт детализирует особенности как крупных, так и малых бизнесов. Важным дополнением к ГОСТу стало включение в классификацию объектов логистики и цифровых посреднических платформ. Теперь чётко определены различия между распределительными и сортировочными центрами, ПВЗ и постаматами.

Эти критерии согласуются с положениями закона о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября. В организации подчеркнули, что обновление стандарта обусловлено структурными изменениями рынка, вызванными стремительным развитием электронной коммерции. Цель документа – привести к единообразию подходы к учёту и планированию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры в стране. Новые положения ГОСТа вступят в силу 1 июня следующего года.

Ранее в Росстандарте утвердили новый ГОСТ на рыбные консервы. Документ вступит в силу в феврале 2027 года и касается консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». Стандарт обновили впервые за последние десять лет. В частности, он устанавливает норму содержания соли в продукте — от 1,2% до 2%.