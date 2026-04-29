Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 12:59

«Ничего, it's ok»: Путин с улыбкой отреагировал на маленький конфуз гостя из Конго

Путин поддержал президента Конго, у которого упал документ во время встречи

Обложка © Life.ru

Во время двусторонних переговоров в Кремле произошел небольшой инцидент. У президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо со стола случайно упал листок с документами.

Глава африканского государства попытался быстро поднять бумаги, но президент Владимир Путин, заметив заминку, решил разрядить обстановку. Российский лидер с улыбкой успокоил гостя, произнеся фразу: «Ничего, it's ok».

Неловкий момент не помешал продолжению беседы. Политики продолжили обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки в конструктивном ключе.

Встреча в Кремле была посвящена вопросам российско-конголезского сотрудничества, включая экономические и гуманитарные сферы. Несмотря на протокольный характер мероприятия, подобные детали подчеркивают атмосферу доверия между лидерами двух стран.

Делегация Конго эффектно прибыла в Кремль на переговоры с Путиным

Напомним, сегодня проходят переговоры лидера РФ Владимира Путина и президента Конго. По данным Кремля, стороны обсудят развитие двусторонних отношений и международные вопросы. Визит президента Республики Конго носит государственный характер и проходит в рамках официального дипломатического графика.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Оксана Попова
