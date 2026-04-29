Путин пригласил президента Конго на саммит Россия — Африка
Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин пригласил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в саммите Россия — Африка. Об этом он заявил в ходе переговоров в Кремле.
«Мы сейчас готовим осенью этого года третий саммит, рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву», — сказал Путин.
Он отметил вклад конголезского лидера в предыдущие встречи.Российский лидер также поприветствовал гостя.
Напомним, сегодня проходят переговоры лидера РФ Владимира Путина и президента Конго. В Кремле уточнили: стороны говорили о сотрудничестве и мировых делах. Визит президента Конго — государственный, он идёт по официальному дипломатическому графику.
