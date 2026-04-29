В Николаеве после взрыва часть города осталась без света
В Николаеве, на юге Украины, произошли перебои с электроснабжением вследствие взрыва. Информацию об этом распространило украинское издание «Страна.ua».
Согласно сообщению, в районе происшествия наблюдается интенсивное задымление чёрного цвета. Ранее украинские медиа уже сообщали о взрыве в городе.
Ранее стало известно, что киевские ТЭЦ не отремонтируют ни к этой, ни к следующей зиме. На полное восстановление потребуется три-четыре года. В лучшем случае город ждёт лишь частичный ремонт — и то если повезёт с поставками оборудования из Европы. Но даже это не спасёт от веерных отключений и холода в квартирах. Жителям Киева придётся готовиться к нескольким очень суровым зимам.
