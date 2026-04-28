В Киеве произошли новые взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет издание «Страна.ua». Причиной стали атаки беспилотников, которые достигли столицы Украины. Сообщается о попаданиях, в том числе по объекту незавершённого строительства.

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы БПЛА... слышны взрывы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Днепропетровска прогремели многочисленные взрывы после удара беспилотниками типа «Герань», начался сильный пожар. Очаг возгорания возник на одном из объектов, предположительно, на нефтебазе. Пламя распространилось на значительную площадь, зарево было видно за несколько километров. Тревога объявлена в шести регионах Украины.