МИД Британии отозвал аккредитацию у российского дипломата

Великобритания аннулировала аккредитацию одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. Как сообщает британский МИД, это ответная мера на недавнюю высылку британского дипломата из России, которую Москва обосновала подозрениями в шпионаже со стороны ФСБ.

Лондон вызвал российского посла, чтобы сообщить о своём решении. Форин оффис также предупредил, что любые последующие шаги России будут расценены как эскалация и повлекут за собой ответные действия.

Ранее стало известно, что одного из представителей посольства Великобритании в Москве лишили права вести профессиональную деятельность. По данным российских спецслужб, иностранный специалист занимался на территории страны разведывательно-подрывной работой.