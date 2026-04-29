«Душа продолжает кровоточить»: Елена Воробей сквозь слёзы рассказала о прощании с отцом

Актриса и комик Елена Воробей, недавно потерявшая отца, рассказала о своих эмоциях после траурной церемонии. Она призналась, что ей было трудно сдерживать слёзы, но, несмотря на тяжесть момента, уже готовится к выходу на сцену и продолжению выступлений.

Елена Воробей не смогла сдержать слёз, рассказывая про похороны отца.

«Благодарю вас всех... Папа, папочка, уверена, что с новой высоты ты видишь, как много людей написали о тебе добрые слова! Слёзы не заканчиваются, душа продолжает кровоточить…Нет успокоительных, способных уменьшить душевную боль, нет таких слов, нет таких лекарств», — поделилась Воробей в соцсетях.

Отец артистки ушёл из жизни 14 апреля 2026 года. Ему было 77 лет. Ранее сама Воробей говорила, что семья два месяца боролась за него, но спасти его не удалось.