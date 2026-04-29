«Душа продолжает кровоточить»: Елена Воробей сквозь слёзы рассказала о прощании с отцом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena
Актриса и комик Елена Воробей, недавно потерявшая отца, рассказала о своих эмоциях после траурной церемонии. Она призналась, что ей было трудно сдерживать слёзы, но, несмотря на тяжесть момента, уже готовится к выходу на сцену и продолжению выступлений.
Елена Воробей не смогла сдержать слёз, рассказывая про похороны отца. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena
«Благодарю вас всех... Папа, папочка, уверена, что с новой высоты ты видишь, как много людей написали о тебе добрые слова! Слёзы не заканчиваются, душа продолжает кровоточить…Нет успокоительных, способных уменьшить душевную боль, нет таких слов, нет таких лекарств», — поделилась Воробей в соцсетях.
Отец артистки ушёл из жизни 14 апреля 2026 года. Ему было 77 лет. Ранее сама Воробей говорила, что семья два месяца боролась за него, но спасти его не удалось.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.