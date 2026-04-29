Ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля

В Казани сильный ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Кремля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на музей-заповедник «Казанский Кремль».

Стрелка была повреждена 28 апреля. Её отправили на реставрацию, вернуть на место планируют 30 апреля. Накануне в регионе действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду, фиксировались обрывы проводов и падение конструкций.

28 апреля скорость ветра снизилась до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, 29 апреля ветреная погода сохраняется.

Ранее Life.ru стало известно, что с начала апреля в Москве выпало более двух месячных норм осадков. 28 апреля осадкомеры показали 8 мм. Суточный рекорд устоял, но масштаб всё равно поражает.