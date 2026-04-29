Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 13:56

Ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля

Обложка © ТАСС / Оксана Король/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Оксана Король/Бизнес Online

В Казани сильный ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Кремля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на музей-заповедник «Казанский Кремль».

Стрелка была повреждена 28 апреля. Её отправили на реставрацию, вернуть на место планируют 30 апреля. Накануне в регионе действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду, фиксировались обрывы проводов и падение конструкций.

28 апреля скорость ветра снизилась до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, 29 апреля ветреная погода сохраняется.

Снег, прощай! Погода смилостивилась и разрешила нам пожарить шашлыки на майских

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar