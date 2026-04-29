Туристка решила вывезти из Таиланда «живой сувенир» и примотала к телу 30 черепах

В аэропорту Бангкока задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, пытавшуюся вывезти редких животных. У неё обнаружили 30 индийских звёздчатых черепах. Об этом рассказали в департаменте национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда.

«Тщательный обыск выявил черепах, спрятанных под её одеждой», — сообщили в службах аэропорта.

Девушка примотала животных к телу с помощью скотча, предварительно поместив их в тканевые мешочки. Одна черепаха погибла, а остальные оказались живы. Этот вид считается охраняемым и высоко ценится на чёрном рынке. По факту произошедшего проводится разбирательство.

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде монаха изгнали из монастыря за любовь к пиву. Монах на протяжении почти года покупал алкоголь в местном магазине. Ситуация обострилась, когда местные жители пожаловались на поведение монаха в полицию.