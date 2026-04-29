Туристка решила вывезти из Таиланда «живой сувенир» и примотала к телу 30 черепах
В Таиланде задержали девушку с 30 черепахами, спрятанными под одеждой
Обложка © Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда
В аэропорту Бангкока задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, пытавшуюся вывезти редких животных. У неё обнаружили 30 индийских звёздчатых черепах. Об этом рассказали в департаменте национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда.
«Тщательный обыск выявил черепах, спрятанных под её одеждой», — сообщили в службах аэропорта.
Девушка примотала животных к телу с помощью скотча, предварительно поместив их в тканевые мешочки. Одна черепаха погибла, а остальные оказались живы. Этот вид считается охраняемым и высоко ценится на чёрном рынке. По факту произошедшего проводится разбирательство.
