Профессор МГУ Зубаревич одним словом описала состояние российской экономики

Экономист и профессор МГУ Наталья Зубаревич охарактеризовала текущее состояние российской экономики как «нестабильное» на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт» в Нижнем Новгороде. По её словам, второй год подряд наблюдается спад в таких отраслях, как машиностроение, производство стройматериалов, чёрная металлургия и добыча нефти. В то же время, растёт оборонный комплекс и агросектор.

Сервисный сектор, который до недавнего времени показывал устойчивость, ожидает переломный момент в 2026 году. Зубаревич подчеркнула, что экономика неоднородна: существуют кризисные отрасли, растущие сектора и те, что столкнутся с рецессией в 2026 году, что в целом свидетельствует о нестабильности.

«Ситуация очень сложная, есть кризисные отрасли, есть те, что продолжают расти, а есть те, что в 2026 году находятся в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность», — подеркнула Зубаревич.

Эксперт обратила внимание на затяжные трудности в лесоперерабатывающей промышленности на Северо-Западе России и в угольной отрасли, особенно в Кемеровской области.

По её словам, в Кемеровской области наблюдается устойчивый спад. Основная причина заключается в невозможности восстановить прежние объемы экспорта угля в Европу (50 миллионов тонн), а также в сложности переориентации всего экспорта на восточные рынки. Зубаревич предупредила, что регион ещё не достиг дна кризиса.

Касаясь инфляции в России, Зубаревич подчеркнула, что у ЦБ не было других эффективных инструментов для борьбы с ней, кроме ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что уже в этом году Центробанк намерен поставить точку в затянувшемся пятилетнем периоде высокой инфляции и довести её до плановых 4%. По словам руководительницы ЦБ, снижение темпов роста цен остаётся ключевой задачей для экономики, предпринимательского сообщества и простых граждан.