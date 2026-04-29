Жителей Кубани предупредили о залповых ливнях с 1 по 4 мая и подъёме уровня рек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о резком ухудшении погоды на майские праздники. По данным Гидрометцентра, с первого по четвёртое мая в регионе ожидаются залповые ливни.

Из-за обильных осадков существует высокий риск подъёма уровня воды в реках до опасных отметок. Глава региона поставил задачу всем муниципалитетам перевести силы и средства в режим повышенной готовности.

Следить за паводковой ситуацией помогают более трёхсот автоматических датчиков, отслеживающих уровень рек. Однако чиновников предупредили: техника не заменит живой глаз. В зонах, где вода может выйти из берегов, необходимо усилить визуальный контроль вручную.

Кондратьев также потребовал проверить системы оповещения граждан и подготовить пункты временного отселения. Они должны быть обеспечены запасами питьевой воды, продуктов и предметами первой необходимости.

Жителей и гостей Кубани призывают не игнорировать штормовые предупреждения, следить за информацией от МЧС и по возможности воздержаться от поездок на природу в эти даты. Отдыхать, возможно, придётся дома — зато в безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе Горячий Ключ сработала система экстренного оповещения. Это произошло из-за резкого подъёма уровня воды в реке Псекупс до опасной отметки. Руководство просит жителей подготовиться к возможной эвакуации из низин и переставить транспорт на возвышенности. Также жителей территорий, подверженных подтоплению, просят собрать документы и необходимые вещи. По данным некоторых источников, превышение опасной отметки уровня воды было зафиксировано также в других районах Краснодарского края.