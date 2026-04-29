«Берите пример»: Китайские соцсети взорвались после видео с джентльменским поступком Путина

Видео с президентом России Владимиром Путиным и вице-премьером Татьяной Голиковой стало вирусным в китайских соцсетях. Об этом пишут пользователи, активно распространившие ролик.

«Даже Путин держит зонтик для девушек, какие у тебя, обычного парня, основания этого не делать?» — говорится в одном из комментариев.

Пользователи также пишут: «Общепризнанный хороший человек, хороший лидер, патриот, дружелюбный, верный, властный, уверенный в себе, достойный и смелый в отстаивании своей позиции», «Человек безупречного характера», «Я очень люблю Путина; он самый харизматичный президент в мире на сегодняшний день».

Видео снято во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Пирогова в Москве. В момент съёмки шёл мокрый снег, и президент держал зонт так, чтобы укрыть от осадков Татьяну Голикову. Кадры опубликовал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.