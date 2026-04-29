Эксперты КИФ-2026 назвали факторы успеха брендов Кавказа

Эксперты Кавказского инвестиционного форума — 2026 обсудили, как региональные бренды могут успешно продвигаться на маркетплейсах. Ключевой темой стала конкурентоспособность отечественной продукции в условиях изменений на рынке. Мероприятие проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

По информации пресс-службы Росконгресса, особое внимание уделили формированию устойчивого позиционирования. Участники отметили, что современный покупатель всё чаще выбирает товары с понятной историей, происхождением и ценностями.

«Потребитель хочет и ждёт региональную продукцию… это возможность поддержать малые формы бизнеса», — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По данным экспертов, более половины покупателей отдают предпочтение продукции своего региона. Для многих важно территориальное происхождение, что усиливает спрос на локальные бренды.

Отдельно обсуждалась роль маркетплейсов как основной площадки для продвижения. Региональные витрины помогают производителям выделяться и находить свою аудиторию.

Участники также отметили значение сертификации и маркировки, которые повышают доверие к продукции. В завершение предпринимателям дали практические рекомендации по развитию брендов и выходу на рынок.

