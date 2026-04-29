«Next time in Moscow»: в НЦ «Россия» обновили мерч с цитатами Путина

В Национальном центре «Россия» обновили зону мерча с изделиями, на которых размещены цитаты президента РФ Владимира Путина. Пространство сделали светлее и удобнее для посетителей. В зоне появилась примерочная, а ассортимент и размерный ряд расширили.

Главный акцент коллекции — не на обычных сувенирах, а на фразах, которые уже стали узнаваемыми в публичном поле. Среди них — «Границы России нигде не заканчиваются», «Россия — это люди, а не просто территория», «Сила России — внутри нас самих» и «Для меня Россия — вся моя жизнь».

Отдельным хитом в НЦ «Россия» называют фразу «Next time in Moscow». Её разместили на одежде вместе с другими цитатами главы государства. Обновлённая зона рассчитана на гостей центра, которые хотят забрать с собой не просто вещь на память, а символический сувенир, связанный с современной российской повесткой.