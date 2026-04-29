Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 15:07

Зоопарк Бахчисарая захлестнул беби-бум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nuria PhotoStock

Весна в Крыму выдалась горячей не только для туристов, но и для обитателей зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр. Директор учреждения Виктор Жиленко сообщил РИА «Новости» о рекордном беби-буме, который здесь случился за последние несколько недель.

С наступлением тепла потомство принесли самые разные звери и птицы. В списке новорождённых — очаровательные лемурята, шотландская корова, антилопа, обезьянки гамадрилы и японские макаки.

Кроме того, пополнение случилось у большого рыжего кенгуру, филинов. Не обошлось и без традиционных домашних питомцев: на свет появились десятки козлят, кроликов и других пушистиков.

Директор зоопарка с гордостью отметил, что почти все мамы заботятся о своём потомстве сами. Грудное вскармливание или его аналоги у них проходят вполне успешно. Единственное исключение — филины. Птенцам этих хищных птиц пришлось помогать сотрудникам.

Такой взрывной рост популяции сотрудники учреждения связывают с улучшением условий содержания и качественным кормлением. Теперь у посетителей парка появился уникальный шанс наблюдать за ростом детёнышей практически всех континентов — от Австралии до Японии — в одном месте.

Ранее в Московском зоопарке кустарниковые собаки отреагировали на внезапное возвращение зимней погоды активными играми в вольере. Неожиданный снегопад заставил сотрудников вновь заняться уборкой — вместо привычных весенних работ пришлось расчищать мокрый снег лопатами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar