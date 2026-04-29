В Уфе пенсионер обокрал три храма, а после заходил в них пожертвовать

В Уфе задержан 67-летний мужчина, подозреваемый в краже ящиков для пожертвований из церквей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, пенсионер успел похитить содержимое из часовни «Богородско-Уфимского храма» и церкви-часовни иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Кроме того, уфимец совершил попытку кражи из храма в городе Октябрьском.

Пенсионер воровал пожертвования в церквях, а после ставил там свечки.

По информации правоохранителей, злоумышленник проникал в храмы через окна, забирал ящики с деньгами и скрывался. Примечательно, что после совершения краж он возвращался в церкви, ставил свечи и даже делал небольшие пожертвования.

На допросе он объяснил, что похищенные деньги он тратил на еду и выпивку.

«Сейчас рецидивист заключён под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие», — говорится в сообщении полиции.

