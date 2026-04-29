Минфин предложил перенести часть долгов регионов на 2030 год

Минфин России инициировал законопроект о переносе сроков погашения региональных бюджетных кредитов. Согласно предложению, часть задолженности, которую регионы должны были вернуть в 2026 году, теперь предлагается погасить к 2030 году.

Это решение последовало за поручением президента Владимира Путина, который на Совете законодателей в Санкт-Петербурге дал указание ускорить проработку вопроса о продлении сроков выплат по бюджетным кредитам.

Из общей суммы задолженности по бюджетным кредитам, одна треть является не подлежащей списанию и подлежит погашению регионами к 2026 году. Важно отметить, что данное правило не затрагивает обязательства по бюджетным кредитам, выданным регионам для финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Ранее Минфин подготовил и направил в правительство законопроекты, которые изменят правила регулирования электронной торговли в России. Ключевое предложение – поэтапное введение НДС: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года. Цель – создать сбалансированный налоговый и таможенный режим для онлайн-торговли, сообщает министерство.