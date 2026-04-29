Глава Минвостокразвития объяснился за яблоки по 1000 рублей на Чукотке

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков признал, что на Чукотке килограмм яблок стоит 1000 рублей, однако это уже сниженная цена. Сеть торгово-логистических центров в Якутии позволила снизить стоимость этих фруктов в два раза.

«1000 рублей стоят яблоки на Чукотке за 1 кг. Вот, докладываю, мы уже в результате принятия закона о северном завозе. Как раз, если говорить о яблоках, нам удалось дотянуться до Якутии. В Якутии создались сети с 13 ТЛЦ, торгово-логистических центров, где анализ показал, что цена именно яблок снизилась в 2 раза — с 800 до 400 рублей за килограмм. Цена яиц снизилась в 3 раза», — сказал министр.

Также, по его словам, кратно вырос ассортимент товаров.

Напомним, ранее вице-премьер Юрий Трутнев остался неприятно удивлен стоимостью фруктов в Анадыре. В ходе рабочей поездки на Чукотку полпред президента в ДФО заглянул в местный магазин и обнаружил, что за килограмм яблок просят около тысячи рублей, а цена одного плода достигает 300 рублей. Он обратился к руководству Минвостокразвития с требованием пояснить ситуацию.