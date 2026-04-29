Ярославский суд признал экстремистским и запретил движение «Каллисто»*
Ярославский областной суд признал региональную общественную организацию «ЛГБТ*-движение «Каллисто»** экстремистской и запретил её деятельность на территории России. Об этом информирует пресс-служба суда.
«Суд признал «Каллисто»** экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Решение суда в части запрета деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что РКН заблокировал сайт издания «Такие дела» за ЛГБТ*-контент. Администрацию портала обязали удалить материалы, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Однако, как подчеркнули надзорные органы, требование выполнено не было. В результате доступ к интернет-странице ограничили полностью.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
**Признано экстремистской организацией, деятельность движения запрещена в России.