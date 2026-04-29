Три человека погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три человека, ещё восемь получили ранения. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ нанесли удар по автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Трое погибших – женщины, скончавшиеся от полученных травм на месте происшествия.

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. В такие моменты сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь и горе… Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков в Telegram-канале.

В Шебекинскую центральную районную больницу поступили восемь человек с ранениями. Двое из них находятся в критическом состоянии и уже транспортируются реанимационными бригадами скорой медицинской помощи в областную клиническую больницу. Ещё четверо мужчин, получивших осколочные ранения конечностей, и женщина с осколочным ранением грудной клетки направлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Восьмой пострадавший, получивший осколочное ранение ноги, в настоящее время оперируется в Шебекинской ЦРБ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ после пожара на промплощадке, вызванного атакой БПЛА. По его словам, проведённый мониторинг качества воздуха не выявил опасных концентраций.