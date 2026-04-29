Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 15:24

МЧС: Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано в результате пенной атаки

Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано. По данным пресс-службы МЧС России, пожарные успешно применили пенную атаку, что позволило полностью потушить огонь на всех участках.

«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркнули, что успешная ликвидация пожара стала возможной благодаря быстрому усилению группировки сил и средств, а также грамотному распределению пожарных по зонам проведения работ.

В Туапсе восстановили водоснабжение после атаки БПЛА
Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе объявили режим ЧС. Глава МЧС Куренков работает на месте, подтягивают дополнительные силы. Берег укрепят, на воде выставят заграждения. Грязную землю уже вывозят.

Наталья Демьянова
