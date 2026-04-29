29 апреля, 16:30

«Эпическая ярость» с эпическим ценником: В Пентагоне раскрыли стоимость войны с Ираном

Пентагон: США потратили около $25 млрд на войну с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Соединённые Штаты направили около $25 млрд на военную операцию против Ирана. Об этом сообщил представитель Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе.

«К сегодняшнему дню мы тратим на операцию «Эпическая ярость» примерно $25 млрд», — отметил он, добавив, что значительная часть средств ушла на боеприпасы.

По его словам, окончательная стоимость ещё не подсчитана. После оценки расходов Белый дом планирует направить в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Боевые действия начались в конце февраля. В апреле стороны объявляли временное прекращение огня, однако договорённости остаются нестабильными и не привели к долгосрочному урегулированию.

65 миллиардов без победы: Конгресс припомнит Трампу расходы на операцию против Ирана
65 миллиардов без победы: Конгресс припомнит Трампу расходы на операцию против Ирана

На дипломатическом поприще дела между США и Ираном идут медленно, поэтому ранее американский президент Дональд Трамп приказал готовиться к долгой блокаде вместо усиления военных действий. В Белом доме считают, что это даёт Вашингтону «максимальное влияние» на Тегеран.

Полина Никифорова
